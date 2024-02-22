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Хачанов поприветствовал Кака на трибунах на турнире ATP в Дохе

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Российский теннисист Карен Хачанов поприветствовал бывшего футболиста «Реала» и сборной Бразилии Кака на трибунах на турнире категории ATP 250 в Дохе (Катар).
Хачанов поприветствовал Кака на трибунах на турнире ATP в Дохе
  • Gettyimages.ru

«Хотел бы встретиться с одним особенным игроком, сидящим вон там. Hala Madrid! Я болельщик «Реала» и хотел бы передать ему привет», — сказал Хачанов, а футболист в ответ помахал ему рукой.

Сегодня россиянин вышел в полуфинал турнира в Дохе.

Финский спортсмен Эмиль Руусувуори отказался от продолжения поединка в четвертьфинале соревнований. Встреча завершилась при счёте 3:0 в пользу Хачанова.

Ранее сообщалось, что Андрей Рублёв не смог выйти в полуфинал турнира категории ATP 250 в Дохе.

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