ITF допустила российских теннисистов к Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе
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Об этом сообщается на официальном сайте.
«Нейтральные спортсмены должны будут соответствовать требованиям отбора и допуска, изложенным в применимых правилах ITF», — говорится в заявлении.
8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта.
Ранее Тарпищев заявил, что ITF ответит по участию россиян в Олимпиаде летом.