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ITF допустила российских теннисистов к Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе

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Международная федерация тенниса (ITF) приняла решение о допуске спортсменов из России и Белоруссии на Олимпиаду в Париже в индивидуальном нейтральном статусе.
ITF допустила российских теннисистов к Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщается на официальном сайте.

«Нейтральные спортсмены должны будут соответствовать требованиям отбора и допуска, изложенным в применимых правилах ITF», — говорится в заявлении.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта.

Ранее Тарпищев заявил, что ITF ответит по участию россиян в Олимпиаде летом.

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