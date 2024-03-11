Костомаров — о поездке на ОИ под нейтральным флагом: на усмотрение каждого спортсмена

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров прокомментировал возможную поездку российских спортсменов на Олимпийские игры — 2024 в Париже (Франция) под нейтральным флагом.

«Думаю, это должно быть решение спортсменов, тренеров, которые всю жизнь тратят на то, чтобы добиться наивысшего результата, олимпийского золота. Без гимна, без флага. Но это на усмотрение каждого спортсмена», — цитирует Костомарова «Чемпионат».

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что Николай Валуев считает, что у МОК есть страх перед российскими спортсменами.