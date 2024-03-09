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Валуев: страх перед российскими спортсменами у МОК очень высок

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Депутат Госдумы РФ Николай Валуев считает, что у Международного олимпийского комитета (МОК) есть страх перед российскими спортсменами.
Валуев: страх перед российскими спортсменами у МОК очень высок
  • РИА Новости

«Они не хотят видеть как российские спортсмены поднимают флаг после победы. Невероятно обидно за такое развитие МОК. Страх перед нашими спортсменами у них очень высок. И мы покажем, на что мы способны, когда вернёмся», — приводит слова Валуева Sport24.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что МОК 19 марта обсудит участие россиян в церемонии открытия Олимпиады в Париже.

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