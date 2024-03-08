МОК обсудит участие россиян в церемонии открытия Олимпиады в Париже 19 марта

Международный олимпийский комитет (МОК) обсудит вопрос участия россиян в церемонии открытия Игр в Париже на ближайшем заседании исполкома.

Об этом Reuters сообщил исполнительный директор МОК Кристоф Дюби.

Исполком МОК состоится 19 марта.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Ранее Жуков заявил, что российским спортсменам выставляют неприемлемые условия для участия в Олимпиаде.