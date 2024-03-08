МОК обсудит участие россиян в церемонии открытия Олимпиады в Париже 19 марта
Об этом Reuters сообщил исполнительный директор МОК Кристоф Дюби.
Исполком МОК состоится 19 марта.
8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.
Ранее Жуков заявил, что российским спортсменам выставляют неприемлемые условия для участия в Олимпиаде.