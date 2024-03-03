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Жуков: российским спортсменам выставляют неприемлемые условия для участия в Олимпиаде

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Первый вице-спикер Госдумы и почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков высказался об условиях допуска российских спортсменов на Олимпийские игры.
Жуков: российским спортсменам выставляют неприемлемые условия для участия в Олимпиаде
  • РИА Новости

«По этому поводу уже высказывались и президент России, и Олимпийский комитет России. Больше пока и добавить нечего. Очевидно, что нам выставляют неприемлемые условия. И в большинстве видов спорта уже прошли отборочные соревнования», — цитирует Жукова РИА Новости.

Напомним, что в феврале 2022 года по рекомендации МОК многие международные спортивные федерации отстранили российских атлетов от участия в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Ранее Левитин высказался касательно подписания декларации МОК российскими спортсменами для участия в нейтральном статусе на Олимпийских играх в Париже.

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