Левитин: если декларации МОК нарушат закон РФ, спортсмены не смогут подписать их

Помощник президента РФ Игорь Левитин высказался касательно подписания декларации Международного олимпийского комитета (МОК) российскими спортсменами для участия в нейтральном статусе на Олимпийских играх в Париже.

«Мы сейчас ждём предложений от ОКР и Минспорта по участию наших спортсменов в Олимпиаде. Если там будут требования в декларации, которые будут идти в нарушение российского законодательства, то, естественно, наш спортсмен не может подписать такую декларацию», — цитирует Левитина РИА Новости.

8 декабря стало известно, что МОК допустил российских и белорусских атлетов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях. А спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связанными с военными ведомствами.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Светлана Колесниченко заявила, что для поддержания мотивации российских спортсменов в стране проводится много турниров.