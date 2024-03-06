МПК опубликовал регламент допуска россиян на Паралимпиаду 2024 года в Париже
- РИА Новости
Как сообщается в релизе организации, российские и белорусские атлеты будут именоваться нейтральными паралимпийскими спортсменами (NPA) и будут соревноваться в форме, одобренной IPC.
Также нейтральные спортсмены будут выступать под белым флагом с чёрными буквами, обозначающими NPA; награды не будут занесены в медальный зачёт Паралимпийских игр 2024 года в Париже, и, если нейтральный спортсмен выиграет золотую медаль, будет звучать паралимпийский гимн.
Будут запрещены государственные флаги России и Белоруссии, а также другая национальная символика, в том числе военная; государственные гимны России и Белоруссии звучать не будут; индивидуальный допуск подразумевает участие спортсменов только в личных видах и дисциплинах.
Летние Паралимпийские игры пройдут с 28 августа по 8 сентября 2024 года в Париже.
Ранее ПКР назвал условия участия россиян в Паралимпиаде дискриминационными.