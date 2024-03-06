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МПК опубликовал регламент допуска россиян на Паралимпиаду 2024 года в Париже

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Международный паралимпийский комитет (МПК) опубликовал критерии допуска российских спортсменов на Паралимпиаду в Париже.
МПК опубликовал регламент допуска россиян на Паралимпиаду 2024 года в Париже
  • РИА Новости

Как сообщается в релизе организации, российские и белорусские атлеты будут именоваться нейтральными паралимпийскими спортсменами (NPA) и будут соревноваться в форме, одобренной IPC.

Также нейтральные спортсмены будут выступать под белым флагом с чёрными буквами, обозначающими NPA; награды не будут занесены в медальный зачёт Паралимпийских игр 2024 года в Париже, и, если нейтральный спортсмен выиграет золотую медаль, будет звучать паралимпийский гимн.

Будут запрещены государственные флаги России и Белоруссии, а также другая национальная символика, в том числе военная; государственные гимны России и Белоруссии звучать не будут; индивидуальный допуск подразумевает участие спортсменов только в личных видах и дисциплинах.

Летние Паралимпийские игры пройдут с 28 августа по 8 сентября 2024 года в Париже.

Ранее ПКР назвал условия участия россиян в Паралимпиаде дискриминационными.

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