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ПКР назвал условия участия россиян в Паралимпиаде дискриминационными

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В пресс-службе Паралимпийского комитета России (ПКР) прокомментировали критерии участия российских спортсменов в Паралимпийских играх 2024 года в Париже.

«ПКР считает, что это дискриминационное решение по отношению к российским спортсменам по национальному признаку. Отказывать спортсменам в демонстрации того, что они происходят из определённой страны, или в радости победы, когда звучит гимн их страны, — значит лишать их права на национальную идентичность», — говорится в заявлении на официальном сайте.

6 марта стало известно, что российских паралимпийцев не допустят на церемонию открытия в Париже. Награды, завоёванные атлетами из этих стран, не будут учтены в общем медальном зачёте. Спортсмены будут выступать под белым флагом с чёрными буквами.

Летние Паралимпийские игры пройдут с 28 августа по 8 сентября 2024 года в Париже.

Ранее Рожков сообщил, что в 2024 году состоится пять сборов с участием ветеранов специальной военной операции (СВО).

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