Паралимпийский комитет России проведёт пять сборов с участием ветеранов СВО

Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил, что в 2024 году состоится пять сборов с участием ветеранов специальной военной операции (СВО).

«В этом году мы сконцентрируем свои силы прежде всего на проведении совместных мероприятий известных паралимпийцев и участников СВО в субъектах Российской Федерации, а также проведём второй этап проекта «Мы вместе. Спорт» — это пять тренировочных сборов с паралимпийскими командами России для 100 ветеранов СВО», — приводит слова Рожкова ТАСС.

По его словам, практически с самого начала СВО ПКР начал работу по физической реабилитации и социальной адаптации военнослужащих, получивших ранения, и вовлечению их в паралимпийское движение.

Ранее российский гроссмейстер Сергей Карякин отреагировал на угрозы в свой адрес за поддержку СВО.