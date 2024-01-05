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Паралимпийский комитет России проведёт пять сборов с участием ветеранов СВО

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Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил, что в 2024 году состоится пять сборов с участием ветеранов специальной военной операции (СВО).
Паралимпийский комитет России проведёт пять сборов с участием ветеранов СВО
  • РИА Новости

«В этом году мы сконцентрируем свои силы прежде всего на проведении совместных мероприятий известных паралимпийцев и участников СВО в субъектах Российской Федерации, а также проведём второй этап проекта «Мы вместе. Спорт» — это пять тренировочных сборов с паралимпийскими командами России для 100 ветеранов СВО», — приводит слова Рожкова ТАСС. 

По его словам, практически с самого начала СВО ПКР начал работу по физической реабилитации и социальной адаптации военнослужащих, получивших ранения, и вовлечению их в паралимпийское движение.

Ранее российский гроссмейстер Сергей Карякин отреагировал на угрозы в свой адрес за поддержку СВО.

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