Паралимпийский комитет России проведёт пять сборов с участием ветеранов СВО
- РИА Новости
«В этом году мы сконцентрируем свои силы прежде всего на проведении совместных мероприятий известных паралимпийцев и участников СВО в субъектах Российской Федерации, а также проведём второй этап проекта «Мы вместе. Спорт» — это пять тренировочных сборов с паралимпийскими командами России для 100 ветеранов СВО», — приводит слова Рожкова ТАСС.
По его словам, практически с самого начала СВО ПКР начал работу по физической реабилитации и социальной адаптации военнослужащих, получивших ранения, и вовлечению их в паралимпийское движение.
Ранее российский гроссмейстер Сергей Карякин отреагировал на угрозы в свой адрес за поддержку СВО.