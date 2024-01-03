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Карякин: знаю, что угрозы за поддержку СВО вполне реальны

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Российский гроссмейстер Сергей Карякин отреагировал на угрозы в свой адрес за поддержку СВО.
Карякин: знаю, что угрозы за поддержку СВО вполне реальны
  • Gettyimages.ru
  • © Jason Kempin

«Полностью с вами согласен, что это не мифические угрозы, а абсолютно реальные. Определённые меры для защиты себя и своей семьи я принимаю, но не хотел бы сейчас ничего конкретизировать. В любом случае я фиксирую все угрозы, которые мне поступают, советуюсь с юристами и передаю информацию в определённые силовые структуры», — цитирует Карякина РИА Новости.

Он отметил, что с первых дней спецоперации ощутил на себе мощную психологическую атаку, но смог справиться благодаря помощи многих людей.

Международная федерация шахмат (ФИДЕ) в марте 2022 года дисквалифицировала Карякина на полгода за его поддержку СВО.

23 ноября ФИДЕ продлила до 1 января 2025 года разрешение российским и белорусским шахматистам выступать под флагом организации. Разрешение распространяется на шахматистов, уже играющих в нейтральном статусе. 

Ранее Карякин заявил, что в России необходимо разработать собственную платформу для игры в шахматы в сети интернет.

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