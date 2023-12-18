Карякин: в России необходимо создать свой сайт для онлайн-шахмат

Гроссмейстер Сергей Карякин считает, что в России необходимо разработать собственную платформу для игры в шахматы в сети интернет.

«У нас была идея создать сайт-альтернативу chess.com. Был спонсор, были программисты, но, к сожалению, между ними произошёл конфликт. Я эту историю максимально поддерживал. России она нужна обязательно», — цитирует Карякина ТАСС.

Chess.com — один из популярных сайтов для игры в онлайн-шахматы, на котором также можно общаться в форумах. Роскомнадзор в 2022 году частично ограничил к нему доступ, поскольку некоторые сервисы платформы использовались с нарушением законодательства РФ.

Ранее Карякин заявил, что не удивлён продолжению откровенной русофобской политики со стороны Международного олимпийского комитета (МОК).





