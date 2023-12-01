Карякин: МОК не сделал ничего нового и продолжает русофобскую политику

Гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что не удивлён продолжению откровенной русофобской политики со стороны Международного олимпийского комитета (МОК).

«Естественно, нами пренебрегают, и я в этом не вижу абсолютно ничего нового. Я могу привести примеры и из шахмат. Запрещённый в России шахматный сайт, который изначально первым ввёл санкции против меня в онлайн-турнирах, всех россиян вынудил выступать под нейтральными флагами», — цитирует Карякина РИА Новости.

23 ноября ФИДЕ продлила до 1 января 2025 года разрешение российским и белорусским шахматистам выступать под флагом организации. Разрешение распространяется на шахматистов, уже играющих в нейтральном статусе.

Вместе с тем Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допускать спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям в нейтральном статусе. Также действует запрет на участие атлетов, связанных с силовыми структурами или выражающих поддержку СВО.

Ранее в МОК объяснили, почему одобрили смену спортивного гражданства россиянам без разрешения Олимпийского комитета России (ОКР).