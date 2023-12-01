МОК объяснил, почему одобрил смену спортивного гражданства россиянам без разрешения ОКР

В Международном олимпийском комитете (МОК) объяснили, почему одобрили смену спортивного гражданства россиянам без разрешения Олимпийского комитета России (ОКР).

«На время отстранения ОКР больше не имеет права действовать в качестве НОК», — приводит заявление пресс-службы «Матч ТВ».

МОК 12 октября приостановил членство ОКР до дальнейшего уведомления из-за включения в состав организации ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

29 ноября без одобрения ОКР и стандартного трёхлетнего карантина МОК разрешил трём российским атлетам сменить спортивное гражданство.

Валерия Любимова (велоспорт) теперь будет выступать за сборную Франции, Михаил Яковлев (велоспорт) — за Израиль, Георгий Тибилов (борьба греко-римского стиля) — защищать флаг Сербии.

Ранее Журова раскритиковала решение МОК одобрить смену гражданства трём российским спортсменам.