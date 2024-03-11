Три из трёх: тхэквондисты Храмцов, Минина и Хан завоевали лицензии для участия в парижской Олимпиаде

Российские тхэквондисты завоевали три лицензии на Олимпийские игры в Париже, успешно выступив на Европейском квалификационном турнире в Софии. Максим Храмцов хоть и побывал в нокдауне в первом раунде, но победил в решающей схватке серба Стефана Такова. В свою очередь, Татьяна Минина расправилась с чешкой Доминикой Хроновой, а Полина Хан взяла верх над австрийкой Марлен Джал. Также ранее на ОИ-2024 отобрался Владислав Ларин, занявший первое место в рейтинге Большого шлема в своей весовой категории. При этом окончательное решение по участию нейтральных спортсменов в соревнованиях во Франции World Taekwondo объявит в апреле.

Международные федерации в летних видах спорта по-разному интерпретировали рекомендации МОК относительно допуска россиян и белорусов на Олимпиаду в Париже. World Aquatics и FIG, например, выдвинули такие требования к получению нейтрального статуса, на которые представители национальных команд не согласились.

В итоге на прошлой неделе отечественные гимнасты лишились даже теоретических шансов отобраться на ОИ-2024, поскольку не заявились на этап Кубка мира в Баку. Аналогичная ситуация и в прыжках в воду: в январе члены сборной РФ просто не стали подавать документы на участие в чемпионате мира в Дохе, который был последним квалификационным соревнованием на Игры.

Также по теме «Выгодно устранить конкурентов»: олимпийских чемпионов Храмцова и Ларина не допустили до квалификации на Игры в Париже Олимпийские чемпионы Максим Храмцов и Владислав Ларин не допущены Международной федерацией тхэквондо до соревнований под её эгидой....

Непросто складывались поначалу и взаимоотношения с World Taekwondo. Международная федерация одной из первых позволила россиянам выступать в нейтральном статусе, однако не выдала его олимпийским чемпионам Максиму Храмцову и Владиславу Ларину. Спортсмены в итоге пропустили чемпионат мира 2023. Официально причины не назывались.

Однако отстранение от соревнований носило временный характер. Летом World Taekwondo пересмотрела своё решение, и уже 31 августа лидеры национальной сборной получили допуск до международных стартов.

Квалификационных турниров к тому моменту оставалось уже не так много. Тем не менее одну лицензию на них завоевать удалось. Ларин, выступающий в категории свыше 80 кг, дважды — в октябре и декабре — стал победителем этапов Гран-при в Китае. Этот результат позволил Владиславу квалифицироваться на Олимпиаду, поскольку он занял первое место в рейтинге Большого шлема. На этих соревнованиях также хорошо проявила себя Татьяна Минина. Она взяла золото и бронзу в весе до 57 кг, однако двух наград оказалось недостаточно для путёвки во Францию.

Последней попыткой отобраться на Игры в Париже для россиян стал Европейский олимпийский квалификационный турнир в Софии. На него было заявлено три спортсмена из возможных четырёх: Храмцов (до 80 кг), Минина (до 57 кг) и Полина Хан (свыше 67 кг). Для достижения цели — получить лицензию на ОИ-2024 — им требовалось дойти до финала. Причём сам поединок за первое место не проводился. Обоим спортсменам выдавался специальный сертификат.

И все трое россиян с задачей справились, хотя атлетам пришлось и непросто. Так, Храмцов добрался до решающего поединка, несмотря на нокдаун в противостоянии со Стефаном Таковым из Сербии. Он в итоге выиграл встречу, состоявшую из трёх раундов, со счётом 2:1.

«Отключился, но почти моментально встал, ответил на вопросы подошедшего доктора. Конечно, меня шатало, штормило и кружилась голова. Но в перерыве я минутку отдохнул и понял, что мне надо работать первым номером. Нужно нападать и не давать сопернику шансов. Понимал, что права на ошибку у меня больше нет», — приводит слова Храмцова РИА Новости.

Как отметил олимпийский чемпион, на Игры в Токио отобраться было значительно проще. Тогда он заранее набрал высокий рейтинг и закрепился на первой строчке.

«Сейчас намного сложнее, плюс не было международных стартов, а это тоже сказывается. Потихоньку набрал форму и рад, что получилось всё задуманное. В полуфинале я в первом раунде вёл в счёте, но в концовке пропустил удар в голову и на пару секунд отключился. Но даже не было и мысли о том, что пропущу Олимпиаду. На пятой секунде, пока рефери отсчитывал нокдаун, смог встать, собрался, забрав второй и третий раунды в свою копилку и победил», — сказал Храмцов.

При этом, по словам главного тренера национальной сборной Вадима Иванова, спортсмену победить в полуфинале очень помогла поддержка трибун.

«Зрители к нам здесь относятся доброжелательно. В Софию приехали некоторые наши тренеры и болельщики из ряда регионов России. И Максим Храмцов сполна почувствовал их поддержку в критический момент, который произошёл в полуфинальном поединке. Максим попал в нокдаун в первом раунде, который он проиграл. Эмоциональная поддержка болельщиков его взбодрила, он собрался, уверенно выиграл второй и третий раунды, завоевав путёвку на Олимпиаду», — сказал Иванов.

Намного увереннее заработала лицензию Минина. В полуфинале серебряный призёр Олимпиады в Токио со счётом 2:0 одержала победу над чешкой Доминикой Хроновой. Но и с другими соперницами действовала хладнокровно.

«Первый полуфинальный раунд она выиграла с большим отрывом, во втором также контролировала ход поединка и довела его до победы. Забрать какие-то баллы у неё не получилось, но если бы соперница чуть больше рискнула, то Татьяне бы это удалось», — отметил Иванов.

Справилась со своей задачей также Полина Хан. Бронзовый призёр ЧМ-2023 со счётом 2:0 по раундам победила австрийку Марлен Джал, которая становилась третьей на чемпионате мира в 2022-м.

«В текущей ситуации для нас самое главное — завоевание олимпийских лицензий. Нам был бы более понятен отбор через олимпийский рейтинг, которого нас лишили из-за отстранения. А сейчас у нас есть лишь один старт, который решает, будешь ты на Олимпиаде или нет. И каждый нюанс очень сильно влияет на результат поединка. Поэтому для спортсменов было важно свести к минимуму какие-то возможные ошибки. Ребята молодцы, сумели справиться с поставленными задачами», — подчеркнул Иванов.

При этом важно подчеркнуть, что если у Ларина лицензия на Игры именная, то Храмцов, Минина и Хан завоевали квоты для национального олимпийского комитета. А значит, в случае травмы финалиста турнира в Софии можно заменить на представителя той же страны. А если квалифицировавшийся спортсмен будет дисквалифицирован (например, за допинг), то его место займёт бронзовый призёр соревнований.

Кроме того, международная федерация пока не приняла окончательного решения по участию россиян в Играх в Париже. Оно будет озвучено в апреле.

«World Taekwondo официально объявит, какие национальные олимпийские комитеты и индивидуальные нейтральные спортсмены прошли квалификацию на Олимпиаду после квалификации под эгидой континентального союза в апреле», — заявили ТАСС в организации.