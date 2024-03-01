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Исполком ОКР озвучит первые предложения по участию россиян в Олимпиаде 14 марта

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Стало известно, когда исполком Олимпийского комитета России (ОКР) озвучит первые предложения по участию российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года.
Исполком ОКР озвучит первые предложения по участию россиян в Олимпиаде 14 марта
  • РИА Новости

«У нас уже идут отборочные соревнования. 14 марта будет исполком ОКР, думаю, что к этой дате будут озвучены первые предложения», — заявил помощник президента РФ Игорь Левитин РИА Новости. 

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских и белорусских атлетов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях. А спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связанными с военными ведомствами.

Ранее Левитин высказался касательно подписания декларации МОК российскими спортсменами для участия в нейтральном статусе на Олимпийских играх в Париже.

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