«Это даёт возможность вернуться»: в WT разрешили россиянам выступить на ЧМ по тхэквондо в нейтральном статусе

Короткая ссылка
Борислав Головин
Всемирная федерация тхэквондо разрешила россиянам и белорусам выступить в нейтральном статусе на чемпионате мира в Баку. Для определения их соответствия рекомендациям МОК создадут специальный комитет. Вердикт по участию в других турнирах будет принят после первенства планеты. Главный тренер отечественной сборной Вадим Иванов считает, что такое решение — возможность вернуться на международную арену и проверить конкурентоспособность команды. В то же время он отметил, что пока не установлены все критерии, по которым спортсменов будут допускать к соревнованиям.
«Это даёт возможность вернуться»: в WT разрешили россиянам выступить на ЧМ по тхэквондо в нейтральном статусе
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

После появления рекомендаций МОК об участии российских спортсменов в международных соревнованиях в нейтральном статусе всё в большем количестве видов заявляют об их допуске. По этому пути, например, уже пошли в боксе, фехтовании, настольном теннисе. Следующим на очереди оказалось тхэквондо. 3 апреля исполком Всемирной федерации тхэквондо (WT) провёл экстренное заседание, на котором определил судьбу отечественных атлетов.

Спортсмены с российскими и белорусскими паспортами смогут выступить на чемпионате мира в Баку. Соответствующее разрешение получил также вспомогательный персонал: тренеры и члены сборных. При этом вердикт об участии в других турнирах под эгидой организации будет вынесен после первенства планеты.

Чтобы определиться, какие бойцы имеют право приехать в Азербайджан, а какие нет, создадут специальный комитет, который займётся их проверкой на соответствие рекомендациям МОК.

Также по теме
Российская спортсменка Алия Мустафина празднует победу на летних Олимпийских играх 2016 года «В надлежащее время»: в МОК отложили вопрос об участии российских спортсменов в ОИ-2024 в Париже
Международный олимпийский комитет отложил вопрос о допуске спортсменов из России и Белоруссии к участию в Олимпийских играх в Париже и...

«Процесс верификации будет проходить в три этапа: проверка на уровне национальной ассоциации и континентального союза; индивидуальное подтверждение спортсменов и сопровождающего персонала; окончательная оценка и одобрение со стороны наблюдательного комитета.
Участие любых спортсменов в нейтральном статусе в индивидуальных соревнованиях, проводимых под эгидой Всемирной федерации тхэквондо, будет осуществляться в соответствии с чёткими принципами и инструкциями, установленными исполнительным комитетом МОК», — говорится в заявлении на официальном сайте WT.

Вместе с тем исполком подтвердил призывы к миру, выразил солидарность с олимпийским сообществом Украины и подчеркнул, что продолжит поддерживать атлетов из этой страны и способствовать их участию в соревнованиях.

В свою очередь, в Союзе тхэквондо России подтвердили, что в WT при принятии решения руководствовались рекомендациями исполкома МОК. При этом в сборной страны признали, что пока до конца не знают всех предъявляемых к отечественным спортсменам требований как со стороны международной федерации, так и МОК. Однако главный тренер Вадим Иванов в любом случае назвал произошедшее положительным событием.

«Это даёт возможность спортсменам вернуться на международную арену. А нам, тренерам, понять, насколько сегодня наша команда конкурентоспособна. Потому что мы уже больше года не выступаем, а за это время шесть раз изменились правила соревнований. Поэтому для нас очень важно понять, насколько мы сейчас в рамках своей подготовки готовы решать высокие задачи», — приводит слова специалиста «Р-Спорт».

Пожалуй, больше всего вопросов вызывает пункт Международного олимпийского комитета, что нейтральные спортсмены из России не должны быть связаны с вооружёнными силами. При этом многие из них в стране исторически состоят в ЦСКА. Аналогичная ситуация сложилась и в тхэквондо.

«Они имеют договор о том, что являются спортсменами-инструкторами ЦСКА. То есть среди олимпийцев, которые завоёвывали медали, никто не подписывал контракты с вооружёнными силами. Да, у нас есть несколько спортсменов, чемпионов Европы и призёров континентальных первенств, которые такие контракты имеют», — отметил Иванов.

Он также предположил, что в требованиях не будет содержаться пункта об обязательном осуждении СВО, и назвал его выходящим за грани здравого смысла.

По его словам, пока на чемпионате мира отечественный коллектив собирается выступить в полном составе. В ростер войдут по восемь женщин и мужчин. Интрига заключается и в том, как на возвращение команды отреагируют соперники из стран Европы и Северной Америки. Специалист признался, что не ждёт осуждения.

«Мы с президентом нашей федерации Анатолием Тереховым летали в Саудовскую Аравию на финал Гран-при в декабре. Не ощущали от тренеров и членов совета WT негативной реакции. То есть абсолютно нормальное общение, такое же, как до всех событий», — подчеркнул Иванов.

Решение допустить россиян, пусть и в нейтральном статусе, именно в тхэквондо можно назвать ожидаемым, ведь в последние годы страна превратилась в одну из ведущих в мире в этом виде спорта. Например, на Олимпийских играх в Токио сборная завоевала больше всех медалей как в общей сложности (четыре), так и золотых (две). В категории до 80 кг победу одержал Максим Храмцов, свыше 80 кг — Владислав Ларин.

Успешно команда выступила и на первенстве планеты двумя годами ранее, когда по количеству наград (четыре) уступила только Южной Корее (семь), Китаю (семь) и Бразилии (пять).

Также по теме
Российский теннисист Карен Хачанов на Уимблдоне в 2021 году «Декларация о нейтралитете»: на каких условиях российских теннисистов допустили на Уимблдон
Британская Ассоциация лаун-тенниса сняла запрет на участие российских и белорусских спортсменов в турнирах на территории страны. Как...

Неудивительно, что президент WT Чо Чон Вон ещё в феврале не исключал возвращения россиян на международные старты под эгидой организации начиная с апреля. Тогда же Иванов подчёркивал, что национальная команда готовится к ЧМ в Баку, надеясь на допуск.

В России к решению исполкома WT отнеслись со сдержанным оптимизмом. Например, председатель комитета Госдумы РФ по физкультуре и спорту Дмитрий Свищёв приветствовал его. Вместе с тем он выразил надежду, что в тхэквондо, в отличие от других видов, возвращение отечественных атлетов не приведёт к волне бойкотов со стороны иностранных соперников.

«Украинские, польские федерации, выступая против участия россиян и белорусов, как у фехтовальщиков, наказывают только своих спортсменов, тренеров и болельщиков. Ребят, которые ни в чём не виноваты. Они работали так же, как и наши. Различные бойкоты недопустимы в современном спорте. На это должны обратить внимание международные федерации и МОК. С бойкотами пора бороться», — цитирует Свищёва Sport24.

Он также напомнил, что для россиян мечтой остаётся выступление под флагом родной страны, а не в нейтральном статусе. А его коллега Светлана Журова, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, даже предположила, что не все атлеты согласятся на такие условия.

«Раньше мы бы восприняли это как радостную новость, а сейчас даже не знаю, как реагировать. Да, уже есть какие-то подвижки, но ряд видов всё ещё ни до чего не допущен. Я сомневаюсь, сможем ли мы принимать такие предложения», — приводит слова депутата «Спорт-Экспресс».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить