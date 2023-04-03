«Это даёт возможность вернуться»: в WT разрешили россиянам выступить на ЧМ по тхэквондо в нейтральном статусе

Всемирная федерация тхэквондо разрешила россиянам и белорусам выступить в нейтральном статусе на чемпионате мира в Баку. Для определения их соответствия рекомендациям МОК создадут специальный комитет. Вердикт по участию в других турнирах будет принят после первенства планеты. Главный тренер отечественной сборной Вадим Иванов считает, что такое решение — возможность вернуться на международную арену и проверить конкурентоспособность команды. В то же время он отметил, что пока не установлены все критерии, по которым спортсменов будут допускать к соревнованиям.

После появления рекомендаций МОК об участии российских спортсменов в международных соревнованиях в нейтральном статусе всё в большем количестве видов заявляют об их допуске. По этому пути, например, уже пошли в боксе, фехтовании, настольном теннисе. Следующим на очереди оказалось тхэквондо. 3 апреля исполком Всемирной федерации тхэквондо (WT) провёл экстренное заседание, на котором определил судьбу отечественных атлетов.

Спортсмены с российскими и белорусскими паспортами смогут выступить на чемпионате мира в Баку. Соответствующее разрешение получил также вспомогательный персонал: тренеры и члены сборных. При этом вердикт об участии в других турнирах под эгидой организации будет вынесен после первенства планеты.

Чтобы определиться, какие бойцы имеют право приехать в Азербайджан, а какие нет, создадут специальный комитет, который займётся их проверкой на соответствие рекомендациям МОК.

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«Процесс верификации будет проходить в три этапа: проверка на уровне национальной ассоциации и континентального союза; индивидуальное подтверждение спортсменов и сопровождающего персонала; окончательная оценка и одобрение со стороны наблюдательного комитета.

Участие любых спортсменов в нейтральном статусе в индивидуальных соревнованиях, проводимых под эгидой Всемирной федерации тхэквондо, будет осуществляться в соответствии с чёткими принципами и инструкциями, установленными исполнительным комитетом МОК», — говорится в заявлении на официальном сайте WT.

Вместе с тем исполком подтвердил призывы к миру, выразил солидарность с олимпийским сообществом Украины и подчеркнул, что продолжит поддерживать атлетов из этой страны и способствовать их участию в соревнованиях.

В свою очередь, в Союзе тхэквондо России подтвердили, что в WT при принятии решения руководствовались рекомендациями исполкома МОК. При этом в сборной страны признали, что пока до конца не знают всех предъявляемых к отечественным спортсменам требований как со стороны международной федерации, так и МОК. Однако главный тренер Вадим Иванов в любом случае назвал произошедшее положительным событием.

«Это даёт возможность спортсменам вернуться на международную арену. А нам, тренерам, понять, насколько сегодня наша команда конкурентоспособна. Потому что мы уже больше года не выступаем, а за это время шесть раз изменились правила соревнований. Поэтому для нас очень важно понять, насколько мы сейчас в рамках своей подготовки готовы решать высокие задачи», — приводит слова специалиста «Р-Спорт».

Пожалуй, больше всего вопросов вызывает пункт Международного олимпийского комитета, что нейтральные спортсмены из России не должны быть связаны с вооружёнными силами. При этом многие из них в стране исторически состоят в ЦСКА. Аналогичная ситуация сложилась и в тхэквондо.

«Они имеют договор о том, что являются спортсменами-инструкторами ЦСКА. То есть среди олимпийцев, которые завоёвывали медали, никто не подписывал контракты с вооружёнными силами. Да, у нас есть несколько спортсменов, чемпионов Европы и призёров континентальных первенств, которые такие контракты имеют», — отметил Иванов.

Он также предположил, что в требованиях не будет содержаться пункта об обязательном осуждении СВО, и назвал его выходящим за грани здравого смысла.

По его словам, пока на чемпионате мира отечественный коллектив собирается выступить в полном составе. В ростер войдут по восемь женщин и мужчин. Интрига заключается и в том, как на возвращение команды отреагируют соперники из стран Европы и Северной Америки. Специалист признался, что не ждёт осуждения.

«Мы с президентом нашей федерации Анатолием Тереховым летали в Саудовскую Аравию на финал Гран-при в декабре. Не ощущали от тренеров и членов совета WT негативной реакции. То есть абсолютно нормальное общение, такое же, как до всех событий», — подчеркнул Иванов.

Решение допустить россиян, пусть и в нейтральном статусе, именно в тхэквондо можно назвать ожидаемым, ведь в последние годы страна превратилась в одну из ведущих в мире в этом виде спорта. Например, на Олимпийских играх в Токио сборная завоевала больше всех медалей как в общей сложности (четыре), так и золотых (две). В категории до 80 кг победу одержал Максим Храмцов, свыше 80 кг — Владислав Ларин.

Успешно команда выступила и на первенстве планеты двумя годами ранее, когда по количеству наград (четыре) уступила только Южной Корее (семь), Китаю (семь) и Бразилии (пять).

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Неудивительно, что президент WT Чо Чон Вон ещё в феврале не исключал возвращения россиян на международные старты под эгидой организации начиная с апреля. Тогда же Иванов подчёркивал, что национальная команда готовится к ЧМ в Баку, надеясь на допуск.

В России к решению исполкома WT отнеслись со сдержанным оптимизмом. Например, председатель комитета Госдумы РФ по физкультуре и спорту Дмитрий Свищёв приветствовал его. Вместе с тем он выразил надежду, что в тхэквондо, в отличие от других видов, возвращение отечественных атлетов не приведёт к волне бойкотов со стороны иностранных соперников.

«Украинские, польские федерации, выступая против участия россиян и белорусов, как у фехтовальщиков, наказывают только своих спортсменов, тренеров и болельщиков. Ребят, которые ни в чём не виноваты. Они работали так же, как и наши. Различные бойкоты недопустимы в современном спорте. На это должны обратить внимание международные федерации и МОК. С бойкотами пора бороться», — цитирует Свищёва Sport24.

Он также напомнил, что для россиян мечтой остаётся выступление под флагом родной страны, а не в нейтральном статусе. А его коллега Светлана Журова, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, даже предположила, что не все атлеты согласятся на такие условия.

«Раньше мы бы восприняли это как радостную новость, а сейчас даже не знаю, как реагировать. Да, уже есть какие-то подвижки, но ряд видов всё ещё ни до чего не допущен. Я сомневаюсь, сможем ли мы принимать такие предложения», — приводит слова депутата «Спорт-Экспресс».