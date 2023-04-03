Свищёв о допуске российских тхэквондистов к турнирам: здравый смысл победит

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Председатель комитета Госдумы РФ по физкультуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался о допуске российских тхэквондистов к международным турнирам.
Свищёв о допуске российских тхэквондистов к турнирам: здравый смысл победит
  • РИА Новости

«Очень надеемся, что здравый смысл победит и больше ничто никогда не помешает нашей федерации тхэквондо принимать участие в международных соревнованиях», — цитирует Свищёва Sport24.

3 апреля Всемирная федерация тхэквондо допустила российских спортсменов к международным турнирам.

Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям допустить к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее сообщалось, что тренер сборной по тхэквондо надеется, что от россиян не будут требовать осудить СВО для допуска к турнирам.

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