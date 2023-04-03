Тренер сборной по тхэквондо надеется, что от россиян не будут требовать осудить СВО для допуска к турнирам

Главный тренер сборной России по тхэквондо Вадим Иванов высказался о возможных требованиях Всемирной федерации тхэквондо (World Taekwondo) по допуску спортсменов на международные соревнования.

«Я пока не могу точно говорить о том, какие требования всемирная федерация выставит нам для участия в международных соревнованиях. Я думаю, что пункта о требовании к нашим спортсменам осуждать СВО нет. Потому что считаю, что это за гранью здравого смысла», — приводит слова Иванова РИА Новости.

3 апреля Всемирная федерация тхэквондо допустила российских спортсменов к международным турнирам.

Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям допустить к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее сообщалось, что Иванов не ожидает негативной реакции на допуск спортсменов.