Тренер сборной по тхэквондо надеется, что от россиян не будут требовать осудить СВО для допуска к турнирам
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«Я пока не могу точно говорить о том, какие требования всемирная федерация выставит нам для участия в международных соревнованиях. Я думаю, что пункта о требовании к нашим спортсменам осуждать СВО нет. Потому что считаю, что это за гранью здравого смысла», — приводит слова Иванова РИА Новости.
3 апреля Всемирная федерация тхэквондо допустила российских спортсменов к международным турнирам.
Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям допустить к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.
Ранее сообщалось, что Иванов не ожидает негативной реакции на допуск спортсменов.