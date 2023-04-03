В пресс-службе Союза тхэквандо России сообщили, что Всемирная федерация тхэквондо допустила российских спортсменов на международные турниры.

«Всемирная федерация тхэквондо приняла во внимание рекомендации исполкома МОК международным федерациям по вопросу участия спортсменов и сопровождающего персонала с российскими и белорусскими паспортами в нейтральном статусе», — говорится на сайте Союза тхэквандо России.

МОК рекомендовал спортивным федерациям допустить к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее Польховский назвал бредовыми предложенные МОК критерии допуска россиян на международные турниры.