Тренер сборной России по тхэквондо не ожидает негативной реакции на допуск спортсменов

Главный тренер сборной России по тхэквондо Вадим Иванов высказал мнение, что не стоит ожидать негативной реакции на решение совета по допуску спортсменов до международных соревнований.

«Мы с президентом нашей федерации летали в Саудовскую Аравию на финал Гран-при в декабре. Мы не ощущали от тренеров, членов совета WTF негативной реакции. То есть абсолютно нормальное общение, такое же, как до всех событий», — приводит слова Иванова ТАСС.

3 апреля Всемирная федерация тхэквондо допустила российских спортсменов к международным турнирам.

Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям допустить к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее Украина призвала Международную федерацию гимнастики присоединиться к бойкоту по недопуску россиян к Олимпиаде.