Тренер сборной России по тхэквондо не ожидает негативной реакции на допуск спортсменов
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«Мы с президентом нашей федерации летали в Саудовскую Аравию на финал Гран-при в декабре. Мы не ощущали от тренеров, членов совета WTF негативной реакции. То есть абсолютно нормальное общение, такое же, как до всех событий», — приводит слова Иванова ТАСС.
3 апреля Всемирная федерация тхэквондо допустила российских спортсменов к международным турнирам.
Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям допустить к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.
Ранее Украина призвала Международную федерацию гимнастики присоединиться к бойкоту по недопуску россиян к Олимпиаде.