Журова — о допуске россиян до ЧМ по тхэквондо: хороший знак, но вопрос в условиях
- РИА Новости
«Это хороший знак, но вопрос в условиях. Неизвестно, будут ли принимать наши спортсмены и федерация нейтральный статус. Раньше мы восприняли бы это как радостную новость. Сейчас даже не знаю, как к этому относиться», — цитирует Журову «Спорт-Экспресс».
Она также подчеркнула, что в ряде остальных видов спорта российские спортсмены ещё не допущены.
«Я сомневаюсь, можем ли мы принимать такие предложения», — заключила Журова.
3 апреля Всемирная федерация тхэквондо допустила российских спортсменов к международным турнирам.
Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям допустить к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.
Ранее сообщалось, что тренер сборной по тхэквондо надеется, что от россиян не будут требовать осудить СВО для допуска к турнирам.