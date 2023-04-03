Журова — о допуске россиян до ЧМ по тхэквондо: хороший знак, но вопрос в условиях

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о допуске российских спортсменов до чемпионата мира по тхэквондо.

«Это хороший знак, но вопрос в условиях. Неизвестно, будут ли принимать наши спортсмены и федерация нейтральный статус. Раньше мы восприняли бы это как радостную новость. Сейчас даже не знаю, как к этому относиться», — цитирует Журову «Спорт-Экспресс».

Она также подчеркнула, что в ряде остальных видов спорта российские спортсмены ещё не допущены.

«Я сомневаюсь, можем ли мы принимать такие предложения», — заключила Журова.

3 апреля Всемирная федерация тхэквондо допустила российских спортсменов к международным турнирам.

Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям допустить к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее сообщалось, что тренер сборной по тхэквондо надеется, что от россиян не будут требовать осудить СВО для допуска к турнирам.