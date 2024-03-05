Попов: позицию по Олимпиаде нужно было озвучить ещё до решения МОК

Четырёхкратный чемпион Игр по плаванию Александр Попов высказал мнение, что позицию российских спортсменов по Олимпиаде в Париже нужно было озвучить до решения Международного олимпийского комитета (МОК).

«Такое решение должно было быть очень давно, в самом начале этой эпопеи. Нашу позицию должны были озвучить до того, как МОК озвучил свои пожелания. Поэтому мы опять стоим ждём, что нам скажут. Мы сами должны были высказать то, что мы хотим. Всё остальное — это лирика», — цитирует Попова РИА Новости.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Ранее Жуков заявил, что российским спортсменам выставляют неприемлемые условия для участия в Олимпиаде.