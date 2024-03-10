Тхэквондист Храмцов сообщил, что чуть было не упустил лицензию на Олимпиаду

Завоевавший лицензию на летнюю Олимпиаду 2024 года тхэквондист Максим Храмцов признался, что отбор на Игры в Париже не стал для него лёгкой прогулкой.

«Сейчас намного сложнее, плюс не было международных стартов, а это тоже сказывается. Потихоньку набрал форму и рад, что получилось всё задуманное», — цитирует Храмцова РИА Новости.

Олимпийский чемпион Токио признался, что в полуфинальной схватке на отборочном турнире в Софии в первом раунде вёл в счёте, но в концовке пропустил удар в голову и на пару секунд отключился.

«Но даже не было и мысли о том, что пропущу Олимпиаду. На пятой секунде, пока рефери отсчитывал нокдаун, смог встать, собрался, забрав второй и третий раунды в свою копилку, и победил», — рассказал Храмцов.

Храмцов 10 марта вышел в финал квалификационных соревнований и завоевал олимпийскую лицензию. Помимо 26-летнего спортсмена из Кургана, путёвки в Париж уже получили Владислав Ларин и Татьяна Минина (в весовой категории до 57 кг). Россияне принимают участие в международных стартах в нейтральном статусе.

Олимпиада-2024 пройдёт с 26 июля по 1 августа в столице Франции.

Ранее сообщалось, что Всемирная федерация тхэквондо расширила допуск россиян в нейтральном статусе.