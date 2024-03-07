Костомаров заявил, что будет поддерживать россиян на Олимпиаде в Париже
«Наверное, всё равно буду смотреть и, конечно же, за наших спортсменов буду в большей степени болеть, чем просто за процесс», — цитирует Костомарова ТАСС.
8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.
Ранее Жуков заявил, что российским спортсменам выставляют неприемлемые условия для участия в Олимпиаде.