Костомаров заявил, что будет поддерживать россиян на Олимпиаде в Париже

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, что будет поддерживать российских спортсменов на Олимпийских играх в Париже.

«Наверное, всё равно буду смотреть и, конечно же, за наших спортсменов буду в большей степени болеть, чем просто за процесс», — цитирует Костомарова ТАСС.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Ранее Жуков заявил, что российским спортсменам выставляют неприемлемые условия для участия в Олимпиаде.