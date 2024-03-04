Лавров считает деятельность МОК предательством идеалов олимпизма

Министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил деятельность Международного олимпийского комитета (МОК).

«Считаю действия руководителей МОК и лично Томаса Баха предательством всех идеалов олимпизма», — приводит РИА Новости слова Лаврова в ходе сессии Всемирного фестиваля молодёжи.

Министр также отметил высказывание главы МОК Томаса Баха, который выступил против полной политизации в спорте.

«Когда Бах в одном из своих выступлений, реагируя на инициативы допустить трансгендеров во все виды турниров, сказал: «Мы же не можем политизировать спорт, поэтому нужно им создавать необходимые равные права». А вот когда ему сказали: «Хорошо, вы против политизации. Допустите ли российских и белорусских спортсменов?» Он отвечает: «Нет, это другое. Это не политизация, они нарушили устав ООН», – сказал он.

8 декабря МОК допустил российских и белорусских спортсменов к летним Олимпийским играм 2024 года в Париже в нейтральном статусе.

Ранее заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко назвал Баха непродуктивным в диалоге с Россией.