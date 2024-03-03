Поздняков сомневается, что спортсмены из России ради участия в Олимпиаде пойдут на нарушение закона
- РИА Новости
«Подписание документа российскими спортсменами для участия в Олимпийских играх, которого требует МОК, сопряжено с возможным нарушением российского законодательства. Не уверен, что в таком случае наши спортсмены будут его подписывать», — цитирует Позднякова ТАСС.
Напомним, что в феврале 2022 года по рекомендации МОК многие международные спортивные федерации отстранили российских атлетов от участия в соревнованиях из-за ситуации на Украине.
8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.
Ранее Левитин высказался касательно подписания декларации МОК российскими спортсменами для участия в нейтральном статусе на Олимпийских играх в Париже.