Поздняков сомневается, что спортсмены из России ради участия в Олимпиаде пойдут на нарушение закона

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался о дискриминационных условиях допуска Международным олимпийским комитетом (МОК) на Олимпиаду в Париже.

«Подписание документа российскими спортсменами для участия в Олимпийских играх, которого требует МОК, сопряжено с возможным нарушением российского законодательства. Не уверен, что в таком случае наши спортсмены будут его подписывать», — цитирует Позднякова ТАСС.

Напомним, что в феврале 2022 года по рекомендации МОК многие международные спортивные федерации отстранили российских атлетов от участия в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Ранее Левитин высказался касательно подписания декларации МОК российскими спортсменами для участия в нейтральном статусе на Олимпийских играх в Париже.