Каливод: ITF приняла взвешенное решение, допустив россиян на Олимпиаду в Париже
«ITF приняла взвешенное решение. Был момент, что по регламенту для отбора на Олимпиаду спортсмены должны были принимать участие в последних Кубках Дэвиса и Билли Джин Кинг, но наши спортсмены не могли там играть, поэтому было принято разумно-волевое решение», — приводит слова Каливода ТАСС.
ITF приняла решение о допуске спортсменов из России и Белоруссии к Олимпиаде в Париже в индивидуальном нейтральном статусе. Атлеты должны будут соответствовать требованиям отбора и допуска, изложенным в применимых правилах ITF.
Ранее Тарпищев заявил, что ITF ответит по участию россиян в Олимпиаде летом.