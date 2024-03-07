Каливод: ITF приняла взвешенное решение, допустив россиян на Олимпиаду в Париже

Заслуженный тренер России Александр Каливод прокомментировал решение Международной федерации тенниса (ITF) допустить российских теннисистов на Олимпиаду.

«ITF приняла взвешенное решение. Был момент, что по регламенту для отбора на Олимпиаду спортсмены должны были принимать участие в последних Кубках Дэвиса и Билли Джин Кинг, но наши спортсмены не могли там играть, поэтому было принято разумно-волевое решение», — приводит слова Каливода ТАСС.

ITF приняла решение о допуске спортсменов из России и Белоруссии к Олимпиаде в Париже в индивидуальном нейтральном статусе. Атлеты должны будут соответствовать требованиям отбора и допуска, изложенным в применимых правилах ITF.

Ранее Тарпищев заявил, что ITF ответит по участию россиян в Олимпиаде летом.