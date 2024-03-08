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WADA не будет создавать специальную комиссию для проверки россиян на Олимпиаде

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не будет создавать специальную комиссию для мониторинга россиян на Олимпиаде в Париже.

«На этот раз необходимость в такой группе отпала из-за работы, проводимой экспертной группой по подготовке к Играм», — говорится в сообщении пресс-службы.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что МОК 19 марта обсудит участие россиян в церемонии открытия Олимпиады в Париже.

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