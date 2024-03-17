Заявление МОК, опасения Позднякова и позиция Матыцина: как развивается ситуация с допуском россиян к Играм в Париже

МОК пообещал принять окончательное решение по критериям допуска российских спортсменов на Олимпийские игры в Париже на ближайшем заседании исполкома. При этом в организации не намерены вносить изменения в условия, опубликованные в декабре 2023 года. Президент ОКР Станислав Поздняков выразил уверенность, что одним из них станет подписание документов с осуждением проведения СВО. А министр спорта РФ Олег Матыцин призвал дождаться вынесения вердикта и только после этого согласовывать ответную позицию.

Вопрос участия россиян в Олимпийских играх в Париже по-прежнему остаётся открытым, хотя до их начала осталось всего четыре месяца. МОК пообещал дать окончательный ответ по критериям допуска отечественных атлетов на исполкоме организации 18—19 марта в Лозанне.

«Все принципы были установлены и опубликованы 8 декабря 2023 года. Они не будут изменены. Что касается реализации данных принципов, исполком примет соответствующие решения на своём заседании на следующей неделе», — цитирует пресс-службу организации «Матч ТВ».

В России заседания ждут с разным настроением. Например, руководитель ОКР Станислав Поздняков убеждён: желающим поехать на ОИ придётся подписывать осуждающие проведение СВО документы. По его словам, данной информацией с ним поделились коллеги из Лозанны.

«Будут определены условия поведения на ОИ, которые окажутся в строгом соответствии с принципами, озвученными на декабрьском исполкоме МОК. Спортсмены, принимающие участие в Олимпиаде, должны осуждать СВО, подписывать некие иные бумаги, которые, с точки зрения юристов правового управления ОКР, способны привести к негативным последствиям в виде нарушения законодательства», — предупредил функционер.

Позже он подробнее объяснил ситуацию и напомнил об одном из пунктов в принципах МОК от 8 декабря, в котором говорится следующее: «Спортсмены с российскими и белорусскими паспортами, активно поддерживающие войну, не будут допущены до соревнований».

Поздняков уверен, что требование комитета максимально расплывчато и не совсем понятно, что подразумевается под активной поддержкой. Однако он не сомневается, что спортсменов принудят согласовать некие специальные документы.

«Ответы очевидны, но от авторов всех этих придуманных условий мы их не услышим. И то, что любой нейтрализованный индивидуальный атлет будет обязан подтвердить свой отказ от поддержки СВО, — факт, не вызывающий сомнений. Он уже записан в критериях, которые МОК, по его собственным заявлениям, менять не станет. Иллюзий здесь нет никаких», — написал руководитель.

Вместе с тем после заседания исполкома ОКР 14 марта он заверил, что вариант бойкота ОИ-2024 всё равно не рассматривался и не поднимался. Однако участие россиян в парижском форуме Поздняков назвал возможным лишь в случае предоставления равных и справедливых условий.

Куда осторожнее высказался министр спорта РФ Олег Матыцин, призвавший дождаться итогового вердикта МОК. Окончательное решение он обещал принять после совещания с отечественными федерациями по различным видам. Однако он уверен в необходимости двигаться навстречу друг другу.

«Мы не должны отворачиваться, закрываться, бойкотировать это движение. Надо максимально сохранить возможность диалога и выступать на соревнованиях. Спортсмены, которые завоевали данное право и прошли квалификационный отбор, — это борцы, дзюдоисты, тхэквондисты и теннисисты. Может, появится ещё ряд дисциплин. Посмотрим, каким окажется финальное решение МОК, но пока позиция такова, что новых рекомендаций и регламентов не будет», — цитирует министра ТАСС.

К сожалению, в некоторых странах пытаются сделать всё, чтобы воспрепятствовать визиту россиян во Францию. Например, представители национальных олимпийских комитетов государств Балтии выступили против того, чтобы атлеты из России и Белоруссии принимали участие в церемонии открытия Игр.

Ещё непримиримее высказалась мэр Парижа Анн Идальго. Она прямо заявила, что будет лучше, если они не приедут вообще. При этом на вопрос, следует ли наложить санкции также на израильтян в связи с военным конфликтом в секторе Газа, она ответила, что об этом не может быть и речи.

В Госдуме уверены, что такая позиция отдельных политиков способна привести к негативному исходу. Депутат Светлана Журова не исключила, что Идальго и президент страны Эммануэль Макрон запретят взъезд россиянам или же МОК выдвинет для них невыполнимые требования.

«Если допустят, то все остальные будут бойкотировать. Из-за одного или двух спортсменов из Белоруссии или России попытаются шантажировать МОК и правительство Франции за месяц до Олимпиады. Шантажировать будут долго, а потом Макрон сломается и скажет: «Весь мир меня просит, поэтому я их не допускаю». Мне кажется, будет такой сценарий. Потом последуют интервью с соперниками, которые скажут, что не хотят соревноваться с русскими, и так далее. Всё будет постепенно раздуваться», — предположила Журова в интервью «Спорт-Экспрессу».

В свою очередь, её коллега Дмитрий Свищёв, председатель комитета по физической культуре и спорту, отметил, что если от атлетов потребуют осудить проведение СВО, то фактически подтолкнут к нарушению законодательства родной страны.

«МОК будет внимательно проверять наших, их социальные сети и т. д. У нас уже многие федерации и атлеты заявили, что при таких дискредитирующих условиях выступать не станут. Это сложный и политический вопрос. Нас загоняют в такие рамки, что всё тяжелее и тяжелее принимать участие в международных соревнованиях», — добавил Свищёв.

В федерациях по различным видам тоже придерживаются диаметральных точек зрения. Об этом, например, сообщил президент Федерации спортивной борьбы Михаил Мамиашвили.

«Пока идёт процесс выработки решения, мы ждём окончательных формулировок по допуску от МОК. Думаю, их можно ожидать в ближайшее время. Сейчас существует несколько позиций отечественных спортивных организаций по вопросу участия наших спортсменов в Олимпийских играх в нейтральном статусе. И некоторые из них просто радикально отличаются друг от друга», — признался он.

А вот руководитель Федерации лыжных гонок Елена Вяльбе твёрдо уверена: ехать в Париж следует исключительно на равных условиях с оппонентами.

«В Олимпийской хартии написано, что соревнуются спортсмены. Но потом всё как-то поменялось, и стали между собой состязаться страны, а регулировать всё — спонсоры. Вообще, если бы каждый человек занимался своим делом, то в мире было бы больше порядка, поскольку, когда спонсоры диктуют, что необходимо делать, они поступают, мягко говоря, не очень хорошо», — посетовала она.

Поддержал её глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников. По его мнению, опубликованные МОК критерии неприемлемы.

«Наша позиция на этот счёт не изменилась. Участие при таких условиях не считаем возможным. У нас есть соответствующее решение президиума. В этом случае все риски, связанные с выступлением, принимает на себя сам человек», — отметил функционер.

А президент Федерации велосипедного спорта Вячеслав Екимов, как и Мамиашвили, призвал дождаться вердикта исполкома МОК.

При этом некоторые спортсмены сами не готовы ехать в Париж в нейтральном статусе. Такое заявление, в частности, сделал олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян.

«Выставленные условия нам не подходят. Мы не готовы участвовать в Играх на них. Никакой обиды нет. Да, хотелось бы выступить. Я ставил перед собой цель пройти хотя бы ещё одну Олимпиаду. Но если ситуация сложилась так… Всё, что ни делается, — к лучшему», — подытожил он.