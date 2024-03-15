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Поздняков указал на критерий допуска россиян от МОК, связанный с осуждением СВО

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков указал на критерий допуска россиян к Играм в Париже от Международного олимпийского комитета (МОК), который связан с осуждением СВО.
Поздняков указал на критерий допуска россиян от МОК, связанный с осуждением СВО
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Всем, кто по-прежнему не видит в актуальных критериях допуска к Играм условия, связанного с осуждением СВО, рекомендую ознакомиться: «Спортсмены с российскими паспортами, которые активно поддерживают СВО, не будут допущены к соревнованиям», — написал Поздняков.

Он задался вопросом, что именно в понимании МОК является показателями «активной поддержки» и существует ли в таком случае «поддержка пассивная», которая не влечёт за собой запрет на участие.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что МОК не изменит критерии допуска россиян к Олимпиаде в Париже.

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