Тарасова высказалась о решении МОК не менять критерии допуска россиян на ОИ-2024

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением относительно отказа Международного олимпийского комитета (МОК) пересматривать критерии допуска отечественных спортсменов на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.

«А кто поедет тогда? Неужели кто-то поедет и подпишет документ, что не согласен с государством, в котором живёт, работает и любит? От этого государства я поеду и приеду обратно сюда? Я что, сумасшедшая? Я бы не поехала!» — приводит слова Тарасовой «Спорт-Экспресс».

По её словам, Международному олимпийскому комитету должно быть стыдно выдвигать такие критерии к допуску российских спортсменов, сказав, что данные условия «не для нормальных людей».

«Это страна, которая своими победами украшала Олимпийские игры на протяжении десятилетий. Эта страна называется Россия! И это мы!» — заключила Тарасова.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Ранее стало известно, когда МОК определится с реализацией критериев допуска россиян на Олимпиаду в Париже.