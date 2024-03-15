МОК на следующей неделе определится с реализацией критериев допуска россиян на ОИ-2024

Международный олимпийский комитет (МОК) обсудит реализацию критериев по допуску российских спортсменов на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже на следующей неделе.

«В отношении реализации этих принципов исполком МОК примет соответствующие решения на своём заседании на следующей неделе», — сообщили РИА Новости в пресс-службе Международного олимпийского комитета.

При этом в МОК подчеркнули, что принципы участия атлетов из России и Белоруссии в Олимпиаде 2024 года были сформулированы 8 декабря 2023 года. И изменению не подлежат.

Ранее представители национальных олимпийских комитетов (НОК) стран Балтии выступили против того, чтобы спортсмены из России и Белоруссии принимали участие в церемонии открытия летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.