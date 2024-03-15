Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина считает, что решение об участии россиян в Олимпиаде будет коллегиальным.

«Поедет ли кто-то из наших спортсменов на Олимпиаду после таких критериев? Это решение будет коллегиальным. Решение будет принимать каждый спортсмен в отдельности, национальная федерация, международная федерация и НОК», — приводит слова Родниной «Спорт-Экспресс».

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что МОК не изменит критерии допуска россиян к Олимпиаде в Париже.