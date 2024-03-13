Матыцин: Минспорт примет решение об участии россиян в Олимпиаде после позиции МОК
«Я сторонник того, чтобы не спешить, дать возможность МОК высказать свою позицию относительно регламента и перспектив участия спортсменов России и Белоруссии в Олимпиаде-2024. И после этого, имея на руках всю достоверную легитимную информацию, принимать решение совместно с федерациями, со спортсменами об участии в Олимпиаде», — цитирует Матыцина ТАСС.
8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
Ранее сообщалось, что Минспорт скоро представит рекомендации по участию россиян в Олимпиаде.