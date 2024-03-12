RT в Telegram
Подпишись

Минспорт скоро представит рекомендации по участию россиян в Олимпиаде

Короткая ссылка
Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что его ведомство в ближайшее время представит рекомендации по участию российских спортсменов на Олимпийских играх — 2024 в Париже.

«Мы в самое ближайшее время по поручению президента совместно с федерациями представим наши рекомендации по участию спортсменов в грядущих Олимпийских играх. С моей точки зрения, одинаковый подход для всех федераций найти сложно, ведь и международные федерации к этому подходят по-разному. Моё мнение такое: те спортсмены, которые завоевали право участвовать, будут участвовать, но решения будут принимать индивидуально спортсмены и тренеры. Для нас они в любом случае российские спортсмены», — передаёт его слова ТАСС.

Чиновник также отметил, что на исполкоме Международного олимпийского комитета (МОК) Минспорт будет отстаивать право российских спортсменов принимать участие в Играх с национальными атрибутами.

Напомним, что российских и белорусских спортсменов допустили до Олимпийских игр — 2024 в нейтральном статусе при выполнении целого ряда условий. Например, атлеты должны публично осудить проведение СВО. Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа.

Ранее первый вице-спикер Госдумы и почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков заявил, что российским спортсменам выставляют неприемлемые условия для участия в Олимпиаде в Париже. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить