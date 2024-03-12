Минспорт скоро представит рекомендации по участию россиян в Олимпиаде

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что его ведомство в ближайшее время представит рекомендации по участию российских спортсменов на Олимпийских играх — 2024 в Париже.

«Мы в самое ближайшее время по поручению президента совместно с федерациями представим наши рекомендации по участию спортсменов в грядущих Олимпийских играх. С моей точки зрения, одинаковый подход для всех федераций найти сложно, ведь и международные федерации к этому подходят по-разному. Моё мнение такое: те спортсмены, которые завоевали право участвовать, будут участвовать, но решения будут принимать индивидуально спортсмены и тренеры. Для нас они в любом случае российские спортсмены», — передаёт его слова ТАСС.

Чиновник также отметил, что на исполкоме Международного олимпийского комитета (МОК) Минспорт будет отстаивать право российских спортсменов принимать участие в Играх с национальными атрибутами.



Напомним, что российских и белорусских спортсменов допустили до Олимпийских игр — 2024 в нейтральном статусе при выполнении целого ряда условий. Например, атлеты должны публично осудить проведение СВО. Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа.



Ранее первый вице-спикер Госдумы и почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков заявил, что российским спортсменам выставляют неприемлемые условия для участия в Олимпиаде в Париже.