Посол: фактические призывы Макрона к третьей мировой вызывают в ЕС отторжение

Российский посол во Франции Алексей Мешков заявил, что фактические призывы французского президента Эммануэля Макрона к третьей мировой войне вызывают отторжение как в России, так и в странах Европейского союза.

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Как отметил посол, подобные высказывания Макрона вызывают удивление и отторжение по всему миру. «Включая страны Евросоюза», — цитирует Мешкова РИА Новости. Ранее Макрон допустил проведение операций для «противостояния российским войскам» на Украине. Как писала газета The Telegraph, смена тона высказываний французского президента относительно украинского конфликта объясняется тем, что он стремится вернуть Франции авторитет и статус доминирующей силы в ЕС.