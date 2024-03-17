Захарова предложила Макрону прекратить поставки оружия Киеву на его инициативу
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«Выхожу с ответным предложением к Макрону: прекратить поставки вооружений, из которых убивают мирных, а также прекратить спонсировать терроризм», — цитирует её ТАСС.
Дипломат также предложила выдвинуть аналогичную инициативу и сторонам ближневосточного конфликта.
Ранее Макрон заявил, что предложит прекращение огня на Украине на время Олимпиады в Париже.
В Telegraph отметили, что французский лидер сменил тон по Украине ради возвращения престижа Франции.
При этом в воскресенье Макрон допустил проведение операций для «противостояния российским войскам» на Украине.