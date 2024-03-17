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Захарова предложила Макрону прекратить поставки оружия Киеву на его инициативу

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила президенту Франции Эммануэлю Макрону прекратить поставлять Украине оружие в ответ на инициативу политика о прекращении огня на время Олимпиады.
Захарова предложила Макрону прекратить поставки оружия Киеву на его инициативу
  • Gettyimages.ru

«Выхожу с ответным предложением к Макрону: прекратить поставки вооружений, из которых убивают мирных, а также прекратить спонсировать терроризм», — цитирует её ТАСС.

Дипломат также предложила выдвинуть аналогичную инициативу и сторонам ближневосточного конфликта.

Ранее Макрон заявил, что предложит прекращение огня на Украине на время Олимпиады в Париже.

В Telegraph отметили, что французский лидер сменил тон по Украине ради возвращения престижа Франции.

При этом в воскресенье Макрон допустил проведение операций для «противостояния российским войскам» на Украине.

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