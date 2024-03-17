Тарасова: на месте Макрона я бы предложила, чтобы все россияне участвовали в ОИ

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала предложение президента Франции Эммануэля Макрона о прекращении огня на время Олимпийских игр в Париже.

«На его месте я бы предложила, чтобы вся наша команда участвовала в Играх, а потом уже что-то другое. Ему надо думать, как пригласить всех русских спортсменов», — цитирует Тарасову Sport24.

Накануне Макрон заявил, что предложит прекращение огня на Украине на время Олимпиады в Париже.

Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Напомним, что летние Олимпийские игры в столице Франции пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее Ирина Роднина назвала популистом Макрона после предложения о прекращении огня на время ОИ.