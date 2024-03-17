В МОК считают, что на Олимпиаде в Париже смогут выступить около 40 россиян

Вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Джон Коутс считает, что на Игры в Париже смогут попасть порядка 40 россиян.

«Возможно, я не прав, но мне кажется, что участие в Олимпиаде примут порядка 40 российских спортсменов», — приводит слова Коутса Reuters.

Он отметил, что исходит из того, что российские атлеты не смогут соревноваться в командных видах, а представители ЦСКА и «Динамо» и вовсе не будут допущены.

8 декабря 2023 года стало известно, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Ранее Макрон заявил, что предложит прекращение огня на Украине на время Олимпиады в Париже.