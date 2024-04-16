Песков заявил об отсутствии предложений от Франции по перемириям на время ОИ
- РИА Новости
По его словам, российский лидер Владимир Путин и военные ВС России отмечали, что, как правило, Киев использует такие идеи для попытки перегруппироваться и перевооружиться.
Песков отметил, что это значительно осложняет процесс рассмотрения таких инициатив.
«До сих пор официальных шагов на этот счёт никто не делал», — сказал он.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о планах добиться прекращения огня на время Олимпийских игр 2024 года в Париже.