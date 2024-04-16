Песков заявил об отсутствии предложений от Франции по перемириям на время ОИ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Франция не выступала с официальными предложениями о перемириях в конфликтах на время Олимпийских игр (ОИ) в Париже.

По его словам, российский лидер Владимир Путин и военные ВС России отмечали, что, как правило, Киев использует такие идеи для попытки перегруппироваться и перевооружиться.

Песков отметил, что это значительно осложняет процесс рассмотрения таких инициатив.

«До сих пор официальных шагов на этот счёт никто не делал», — сказал он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о планах добиться прекращения огня на время Олимпийских игр 2024 года в Париже.