МИД Белоруссии: контингент НАТО могут оставить в Сувалкском коридоре на постоянной основе

Минск не исключает, что дислоцированный для учений контингент НАТО в Сувалкском коридоре может остаться там на постоянной основе.

С таким заявлением в интервью РИА Новости выступил глава МИД Белоруссии Сергей Алейник. По его словам, данные опасения имеют под собой «совершенно очевидную основу». «Мы внимательно отслеживаем эти учения, как и многие другие», — отметил дипломат. Ранее в Литве начались крупные учения с участием более 3 тыс. военных ФРГ. Также сообщалось, что Литва и Польша проводят военные учения по обороне Сувалкского коридора.