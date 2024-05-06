МИД Белоруссии: контингент НАТО могут оставить в Сувалкском коридоре на постоянной основе
С таким заявлением в интервью РИА Новости выступил глава МИД Белоруссии Сергей Алейник.
По его словам, данные опасения имеют под собой «совершенно очевидную основу».
«Мы внимательно отслеживаем эти учения, как и многие другие», — отметил дипломат.
Ранее в Литве начались крупные учения с участием более 3 тыс. военных ФРГ.
Также сообщалось, что Литва и Польша проводят военные учения по обороне Сувалкского коридора.