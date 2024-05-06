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МИД Белоруссии: контингент НАТО могут оставить в Сувалкском коридоре на постоянной основе

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Минск не исключает, что дислоцированный для учений контингент НАТО в Сувалкском коридоре может остаться там на постоянной основе.

С таким заявлением в интервью РИА Новости выступил глава МИД Белоруссии Сергей Алейник.

По его словам, данные опасения имеют под собой «совершенно очевидную основу».

«Мы внимательно отслеживаем эти учения, как и многие другие», — отметил дипломат.

Ранее в Литве начались крупные учения с участием более 3 тыс. военных ФРГ.

Также сообщалось, что Литва и Польша проводят военные учения по обороне Сувалкского коридора.

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