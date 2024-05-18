RT в Telegram
Подпишись

ВС России и Сирии приняли меры для отражения готовящихся террористами ударов

Короткая ссылка
ВС России и Сирии отреагировали на данные о готовящихся боевиками террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»* ударах с применением БПЛА. Приняты необходимые упреждающие меры.
ВС России и Сирии приняли меры для отражения готовящихся террористами ударов
  • РИА Новости
  • © Михаил Климентьев

Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Попов.

По его словам, которые приводит ТАСС, командование российской группировки и руководство сирийской армии приняли необходимые меры по недопущению вооружённых провокаций.

В конце апреля сообщалось, что самолёты ВКС России уничтожили два пункта базирования боевиков в Сирии.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить