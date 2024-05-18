ВС России и Сирии приняли меры для отражения готовящихся террористами ударов

ВС России и Сирии отреагировали на данные о готовящихся боевиками террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»* ударах с применением БПЛА. Приняты необходимые упреждающие меры.

Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Попов.

По его словам, которые приводит ТАСС, командование российской группировки и руководство сирийской армии приняли необходимые меры по недопущению вооружённых провокаций.

В конце апреля сообщалось, что самолёты ВКС России уничтожили два пункта базирования боевиков в Сирии.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.