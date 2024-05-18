ВС России и Сирии приняли меры для отражения готовящихся террористами ударов
- РИА Новости
- © Михаил Климентьев
Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Попов.
По его словам, которые приводит ТАСС, командование российской группировки и руководство сирийской армии приняли необходимые меры по недопущению вооружённых провокаций.
В конце апреля сообщалось, что самолёты ВКС России уничтожили два пункта базирования боевиков в Сирии.
* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.