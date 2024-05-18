Минсельхоз: в России исключена нехватка кисломолочной продукции

В России исключена нехватка кисломолочной продукции, сырья для её производства в стране достаточно, заявили в Минсельхозе.

«У молочных предприятий сформированы достаточные запасы необходимого сырья для производства, в том числе бактериальных заквасок. При этом данная продукция продолжает бесперебойно поступать в Россию, сложностей с поставками не наблюдается», — сказали в министерстве.

РИА Новости напоминает, что владелец поставщика заквасок Chr. Hansen, датская Novonesis, ранее заявила об уходе из России.

Минсельхоз при этом сейчас стимулирует внутреннее производство различных пищевых ингредиентов, включая закваски. Как отметили в ведомстве, сейчас реализуются два инвестпроекта по созданию таких производств: это биофабрики в Ярославской и Московской областях.

В марте в Минсельхозе заявили о достаточном уровне производства яиц в стране.