Два человека пострадали при обстреле ВСУ села Раденск в Херсонской области

Вооружённые силы Украины подвергли обстрелу село Раденск в Херсонской области. В результате этого ранения получили двое мирных жителей.

Как сообщил в личном Telegram-канале глава региона Владимир Сальдо, их госпитализировали с осколочными ранениями.

Помимо этого, по словам Сальдо, в Алёшкинском округе из-за обстрелов загорелся лес на площади 10 тыс. кв. м, пожар был ликвидирован.

«В Новой Каховке обстрелы противника повредили линию электропередачи, без света остались десять абонентов Херсоноблэнерго», — добавил он.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при обстреле ВСУ Скадовска Херсонской области увеличилось до 15.