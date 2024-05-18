RT в Telegram
Подпишись

Два человека пострадали при обстреле ВСУ села Раденск в Херсонской области

Короткая ссылка
Вооружённые силы Украины подвергли обстрелу село Раденск в Херсонской области. В результате этого ранения получили двое мирных жителей.
Два человека пострадали при обстреле ВСУ села Раденск в Херсонской области
  • РИА Новости

Как сообщил в личном Telegram-канале глава региона Владимир Сальдо, их госпитализировали с осколочными ранениями.

Помимо этого, по словам Сальдо, в Алёшкинском округе из-за обстрелов загорелся лес на площади 10 тыс. кв. м, пожар был ликвидирован.

«В Новой Каховке обстрелы противника повредили линию электропередачи, без света остались десять абонентов Херсоноблэнерго», — добавил он.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при обстреле ВСУ Скадовска Херсонской области увеличилось до 15.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить