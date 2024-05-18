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Число пострадавших при обстреле Скадовска со стороны ВСУ выросло до 15

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Количество пострадавших в результате обстрела города Скадовска Херсонской области со стороны Вооружённых сил Украины увеличилось до 15.
Число пострадавших при обстреле Скадовска со стороны ВСУ выросло до 15
  • Gettyimages.ru

Как сообщает ТАСС со ссылкой на главу регионального Министерства здравоохранения Артыша Сата, всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. Четырём из них потребовалась госпитализация.

Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли Скадовск из РСЗО HIMARS. По первоначальным данным, в результате этого пострадали три человека. Позднее поступила информация, что количество пострадавших увеличилось до 12.

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