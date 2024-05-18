Количество пострадавших при обстреле Скадовска со стороны ВСУ увеличилось до 12
- РИА Новости
Об этом ТАСС сообщили в Минздраве региона.
Отмечается, что одному человеку помощь оказали на месте. Остальные 11 были доставлены в больницу.
«Из этих 11 — десятерым оказали помощь, у них лёгкая степень тяжести, их отпустили домой. Один был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести», — сообщили в Минздраве.
Ранее сообщалось, что украинские военные обстреляли Скадовск Херсонской области из РСЗО HIMARS.
Губернатор Владимир Сальдо также писал, что в Скадовске разрушен дом в результате обстрела со стороны ВСУ.