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Количество пострадавших при обстреле Скадовска со стороны ВСУ увеличилось до 12

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Количество пострадавших в результате ракетного обстрела со стороны армии Украины Скадовска в Херсонской области выросло до 12 человек.
Количество пострадавших при обстреле Скадовска со стороны ВСУ увеличилось до 12
  • РИА Новости

Об этом ТАСС сообщили в Минздраве региона.

Отмечается, что одному человеку помощь оказали на месте. Остальные 11 были доставлены в больницу.

«Из этих 11 — десятерым оказали помощь, у них лёгкая степень тяжести, их отпустили домой. Один был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести», — сообщили в Минздраве.

Ранее сообщалось, что украинские военные обстреляли Скадовск Херсонской области из РСЗО HIMARS.

Губернатор Владимир Сальдо также писал, что в Скадовске разрушен дом в результате обстрела со стороны ВСУ.

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