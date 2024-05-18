Водолацкий: освобождение Старицы поможет перерезать поставки ВСУ в Волчанск

Освобождение Старицы в Харьковской области поможет перерезать поставки боеприпасов и резервов украинским военным в Волчанске, сообщил ТАСС депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

«Освобождение села Старица имеет важное военно-тактическое значение, потому что мы закрываем полностью поставки в оставшуюся часть Волчанска резервов и боеприпасов, перекрываем дороги с севера», — сказал депутат ТАСС.

Водолацкий добавил, что ВС России развивают наступление на те населённые пункты, из которых, по оперативным данным, ведутся обстрелы Белгородской области.

18 мая стало известно, что группировка ВС России освободила Старицу в Харьковской области и продолжила продвижение в глубину обороны противника.