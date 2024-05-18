Мишель поддержал вето, наложенное президентом Грузии на закон об иноагентах

Вето президента Грузии Саломе Зурабишвили, наложенное на законопроект об иноагентах, даёт стране шанс сохранить путь в Евросоюз, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

«Вето президента Зурабишвили на закон о прозрачности даёт возможность ещё раз всё обдумать. В нынешнем виде закон не соответствует европейским ценностям и курсу в ЕС», — написал чиновник в X.

Он попросил «использовать эту возможность» и пообещал и далее следить за развитием событий.

Зурабишвили 18 мая во время брифинга заявила, что наложила вето на принятый парламентом закон об иностранных агентах. Она назвала документ «русским законом».

Грузинские парламентарии проголосовали за «Закон о прозрачности иностранного влияния» 14 мая, он был принят большинством голосов.

Парламент, большинство в котором занимает партия «Грузинская мечта», сможет через четыре недели преодолеть вето простым большинством.