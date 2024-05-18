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Президент Грузии Зурабишвили наложила вето на закон об иноагентах

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на принятый парламентом закон об иностранных агентах.
Президент Грузии Зурабишвили наложила вето на закон об иноагентах
  • AFP
  • © Vano SHLAMOV

Как сообщает Sputnik Грузия, об этом глава республики заявила во время брифинга.

Во время выступления Зурабишвили назвала документ «русским законом», пишет РИА Новости.

14 мая грузинские парламентарии проголосовали за закон об иностранных агентах в третьем чтении. Инициатива называется «Закон о прозрачности иностранного влияния», он был принят большинством голосов.

Власти США и Евросоюза неоднократно выступали против принятия закона об иноагентах в Грузии. Так, в Вашингтоне пригрозили грузинским властям санкциями за принятие закона, а глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что закон помешает процессу интеграции Грузии в Европейский союз.

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